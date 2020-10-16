ЕС призвал Россию продолжить консультации по делу MH17

Лидеры стран Евросоюза считают, что Россия должна продолжать участвовать в трехсторонних консультациях по крушению малайзийского Boeing на Украине в 2014 году. Об этом говорится в документе, принятом по итогам саммита в Брюсселе, передает РИА Новости.

«Евросовет призывает Россию продолжить трехсторонние переговоры с Австралией и Нидерландами в отношении крушения MH17», — указывается в заявлении. В нем также отмечается, что страны ЕС привержены установлению истины о катастрофе и поддерживают усилия по привлечению виновных к ответственности.

Ранее в Нидерландах заявили, что сожалеют о решении Москвы.

В МИД России указывали, что российская сторона выйдет из трехсторонней группы из-за серии недружественных действий. В частности, речь идет о межгосударственной жалобе против России, которую Нидерланды в июле подали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донецкой области 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.