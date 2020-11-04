Адвокат раскрыла мешающий расследованию дела MH17 фактор

Представляющая интересы обвиняемого россиянина Олега Пулатова адвокат Сабине тен Дуссхате назвала фактор, осложняющий расследование дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса MH17. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Дуссхате, анонимность свидетелей не позволяет оценить достоверность их показаний. Она считает, что сказанное такими свидетелями необходимо более тщательно и взвешенно проверить. «Мы просто не осведомлены о биографии анонимных свидетелей, и это является препятствием для необходимой оценки надежности этих людей… Мы не знаем, какой у них был интерес», — пояснила адвокат.

3 ноября сообщалось, что фигурант дела о гибели малайзийского Boeing под Донецком Олег Пулатов впервые дал показания на судебном процессе. По словам бывшего командира, ополченцы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) могли упоминать зенитные ракетные комплексы (ЗРК) «Бук» в переговорах. Таким образом они пытались дезинформировать украинских военных, которые могли прослушивать их переговоры. Комментируя связи с Россией, Пулатов заявил, что на момент катастрофы не служил в российской армии. Он подчеркнул, что был уволен из российских Вооруженных сил еще в 2008 году.

Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, летевший рейсом MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. На борту находились 298 человек, все они погибли. Международная следственная группа по итогам расследования назвала имена обвиняемых по делу о гибели Boeing. Это россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Все они, по версии следствия, имеют отношение к перемещению комплекса «Бук», из которого, предположительно, был сбит лайнер.