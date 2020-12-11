Бывший главный налоговик Украины начислил себе премию в 1000 процентов

Украинские следователи заподозрили бывшего исполняющего обязанности начальника фискальной службы Украины в начислении самому себе премии в 1000 процентов. Об этом сообщили в пресс-центре офиса генпрокурора республики.

Имя бывшего главного налоговика не называется, однако в 2019-2020 годах эту должность занимал Денис Гутенко. Теперь его могут посадить на срок до 10 лет.

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По версии следствия, подозреваемый устанавливал себе денежные надбавки к зарплате «за интенсивность труда», не уведомляя об этом министерство финансов. В частности, только в первом квартале 2019 года Гутенко «насчитал себе премию в 1000 процентов должностного оклада», в результате чего госбюджет страны лишился более 300 тысяч гривен (около 685 тысяч рублей).

Бывшему чиновнику грозит от семи до десяти лет лишения свободы или лишение права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет. Дело ведет главное следственное управление государственного бюро расследований. О задержании или аресте чиновника пока не сообщается.

Ранее в декабре власти Украины приняли решение ликвидировать из-за коррупции государственный концерн «Укроборонпром». Следствие возбудило против холдинга уголовное дело из-за поставок бракованных бронежилетов для ВСУ. Кроме того, ведомство заподозрили в закупке контрафактных российских запчастей для оборонных заводов, что запрещено санкциями.