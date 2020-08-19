Главного борца с коррупцией Украины поблагодарили за отсутствие посадок

Неизвестные активисты поздравили с днем рождения главу Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артема Сытника. Об этом сообщают «Українськi Новини».

Они вывесили баннер на пешеходном мосту через проспект Степана Бандеры в Киеве. В тексте активисты поблагодарили главу НАБУ за отсутствие посадок коррупционеров.

«Спасибо!!! Что никого не посадил, братан!!! С Днюхой!» — гласит надпись на баннере.

В сентябре 2019 года Сытник был оштрафован за отдых в Ровенской области. Сытника признали виновным в нарушении части 1 статьи 172-5 Административного кодекса Украины «Нарушение установленных законом ограничений относительно получения подарков». Генпрокуратура начала расследование в отношении Сытника после того, как в СМИ появилась информация о его семейном отдыхе в охотничьем угодье «Полесское-Сарны». Отмечалось, что отдых главы НАБУ оплачивал не сам Сытник, а его знакомый Николай Найденко. Сытник это отрицает и говорит, что расходы делились поровну между отдыхавшими там семьями.