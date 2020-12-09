Юный украинский депутат оказался криптовалютным миллионером

Представитель городского совета украинского Краматорска Ростислав Солод оказался миллионером, несмотря на юный возраст. На декларацию 19-летнего депутата обратило внимание издание РБК.

Солод указал, что владеет 185 тысячами монет Monero. Сейчас данная единица криптовалюты торгуется в районе 133 долларов. Таким образом, криптовалютные активы депутата в денежном выражении составляют 24,5 миллиона долларов (688,2 миллиона гривен или 1,8 миллиарда рублей).

В декларации указано, что Солод приобрел монеты еще в 2015 году в возрасте 14 лет. Тогда стоимость одной единицы криптовалюты Monero колебалась от 0,4 доллара до одного доллара. Таким образом, он потратил на это от 74 до 185 тысяч долларов. По данным РБК, родители Солода — действующие депутаты Верховной рады от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Наталья Королевская и Юрий Солод.

На Украине с 4 декабря действует уголовная ответственность за ложное декларирование доходов. Нарушителей могут оштрафовать или приговорить к ограничению свободы с содержанием в исправительном центре.

С 27 октября в стране продолжается конституционный кризис, связанный с отменой рядя положений антикоррупционного законодательства. Конституционный суд заблокировал электронное декларирование доходов чиновников, лишил ключевых полномочий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК). Президент Украины Владимир Зеленский не согласился с этим и потребовал роспуска суда, что не входит в полномочия лидера страны.