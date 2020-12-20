В Госдуме оценили слова Зеленского о захотевших российскую вакцину украинцах

Получение Украиной российской вакцины от коронавируса могло бы стать первым шагом на пути к улучшению отношений между двумя странами, однако украинский президент Владимир Зеленский едва ли пойдет на это. Об этом в воскресенье, 20 декабря, в беседе с RT заявил депутат Госдумы Руслан Бальбек.

Таким образом политик оценил слова Зеленского о том, что ему сложно объяснить жителям своей страны, которые захотели привиться российской вакциной, почему они не смогут получить ее. «Зеленский не может на это пойти в силу политических обязательств. Именно поэтому он и заявляет, что невозможно объяснить причину отказа от российской вакцины», — пояснил Бальбек.

Он отметил, что в данной ситуации именно народ Украины станет «максимально пострадавшей стороной».

Ранее в декабре Зеленский в интервью The New York Times пожаловался на желание украинцев получить российскую вакцину от коронавируса. Он заявил, что невозможно объяснить гражданам, почему страна не закупает российский препарат, когда США и Европа отказываются продавать вакцины. По словам украинского лидера, в этой связи он уже готовится к «информационной войне».