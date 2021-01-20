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Билл Клинтон заснул во время инаугурации Байдена

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Кадр: https://www.youtube.com/watch?v=BNhYrEm8ek0

Бывший президент США Билл Клинтон заснул во время инаугурации нового главы Белого дома Джо Байдена. На это обратила внимание газета The New York Post.

Издание отметило, что во время торжественной речи Байдена 42-й президент США «определенно спал». При этом рядом с ним была его жена Хиллари Клинтон, а также Джордж Буш-младший и уходящий вице-президент Майк Пенс

Билл Клинтон сложил полномочия президента 20 января 2001 года. В 2016 году его уличили в том, что он уснул в тот момент, когда его участвовавшая в выборах супруга начала произносить финальную речь на съезде демократов. Позднее видеороликом со спящим Биллом поделился Дональд Трамп, сопроводив кадры комментарием, что «даже Билл устал от того, как лжет его жена».

В сентябре 2020 года предвыборный штаб Дональда Трампа затроллил Джо Байдена. На размещенных в сети кадрах видно, как во время интервью для телеканала DI News Байден сидит с закрытыми глазами и сопит. Несмотря на уговоры ведущей, которая просит его проснуться, демократ продолжает спать.

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