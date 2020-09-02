Штаб Трампа затроллил Байдена

Предвыборный штаб действующего президента США Дональда Трампа затроллил кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена. Помощник американского лидера Дэн Скавино опубликовал видео спящего демократа в своем Twitter-аккаунте.
На кадрах видно, как во время интервью для телеканала DI News Байден сидит с закрытыми глазами и сопит. Несмотря на уговоры ведущей, которая просит его проснуться, демократ продолжает спать.
Пользователи Twitter посмеялись над «засоней», однако компания быстро удалила ролик, поставив пометку «манипулируемое издание». В Twitter объяснили, что на самом же деле героем интервью был певец Гарри Белафонте.
29 августа штаб Байдена тоже затроллил Трампа: сторонники демократа недавно приобрели домен KeepAmericaGreat.com и запустили сайт, который содержит критику главы государства. На нем можно увидеть список «несдержанных обещаний» Трампа, среди которых — увеличение числа рабочих мест, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса.
27 августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Кандидатом на пост вице-президента при этом выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.
Его основным противником станет Байден. В качестве кандидата в вице-президенты от демократов выбрана чернокожая сенатор от штата Калифорния Камала Харрис. Выборы пройдут 3 ноября.