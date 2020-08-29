Штаб Байдена затроллил Трампа

Предвыборный штаб кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена затроллил действующего американского президента Дональда Трампа. Об этом пишет Politico.

Как сообщается, сторонники Байдена недавно приобрели домен KeepAmericaGreat.com и запустили сайт, который содержит критику главы государства. На нем можно увидеть список «несдержанных обещаний» Трампа, среди которых — увеличение числа рабочих мест, борьба с терроризмом и пандемией коронавируса.

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При этом название сайта совпадает с лозунгом «Сохраним Америку великой» (Keep America Great), под которым Трамп начинал нынешнюю президентскую кампанию. «Вы можете выкупить любые доменные имена, какие пожелаете, но Джо Байден никогда не сможет откупиться от своей череды провалов длиной в 47 лет», — прокомментировал этот троллинг представитель кампании Трампа Хоган Гидли.

Politico пишет, что раньше сторонники республиканца похожим образом затроллили самого Байдена. Они купили домен todosconbiden.com после того, как тот объявил о своей программе поддержи латиноамериканцев под названием «Все с Байденом» (Todos Con Biden).

27 августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Кандидатом на пост вице-президента при этом выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.

Его основным противником станет Байден. В качестве кандидата в вице-президенты от демократов выбрана чернокожая сенатор от штата Калифорния Камала Харрис.

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