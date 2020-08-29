Трамп счел свою дочь Иванку лучше выбранного Байденом вице-президента

Президент США Дональд Трамп считает, что его дочь и советник Иванка лучше справилась бы с ролью вице-президента, чем сенатор Камала Харрис, которая стала кандидатом на этот пост от Демократической партии. Об этом пишет CNN.
Трамп высмеял кампанию Харрис в ходе выступления в городе Лондондерри (штат Нью-Гэмпшир). «Вы знаете, я тоже хочу увидеть первую женщину-президента, но я не хочу, чтобы женщина-президент заняла этот пост так, как это сделала бы она [Харрис] — а она некомпетентна», — сказал он. По словам Трампа, все говорят, что им «нужна Иванка» в качестве вице-президента.
CNN отмечает, что глава государства набросился с нападками на Харрис совершенно безосновательно.
Харрис — первая темнокожая женщина, принявшая предложение стать кандидатом в вице-президенты от одной из крупнейших партий страны. Она с 2017 года представляет Калифорнию в сенате, а до этого была генпрокурором штата и окружным прокурором Сан-Франциско.
Ранее кандидат демократов в президенты Джо Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах. По их мнению, глава государства видит это как политическую выгоду и желает, чтобы было больше насилия, а не меньше.
27 августа Трамп официально согласился баллотироваться на второй президентский срок от Республиканской партии США. Кандидатом на пост вице-президента при этом выдвинут Майк Пенс, который и сейчас занимает эту должность.