Трамп наградит защитивших сенатора от «головорезов-протестующих» полицейских

Президент США Дональд Трамп назвал «головорезами» протестующих в Вашингтоне, которые напали на сенатора-республиканца Рэнда Пола, и пообещал наградить полицейских, защитивших сенатора. Об этом пишет РИА Новости.

«Снаружи были головорезы, потому что мэр-демократ Вашингтона не верит в закон и порядок... Это не были дружелюбные протестующие», — отметил Трамп. Он добавил, что хорошие полицейские столкнулись с большим количеством оскорблений.

По мнению Трампа, четырех полицейских, которые защитили сенатора, нужно пригласить в Белый дом. «Мы им дадим какую-нибудь медаль», — заявил глава государства.

Пол ранее подвергся оскорблениям толпы после того, как посетил выступление Трампа в Белом доме в рамках республиканского съезда. В интернете оказалась видеозапись, на которой сенатора и его жену сопровождают сквозь толпу полицейские. Политик заявил, что эти полицейские спасли ему жизнь.

Ранее Кандидат демократов в президенты Джо Байден и кандидат в вице-президенты США Камала Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах. По их мнению, глава государства видит это как политическую выгоду и желает, чтобы было больше насилия, а не меньше.

С конца мая по всей стране проходят массовые протесты, сопровождающихся беспорядками и столкновениями с полицией. Протестующие называют причиной смерти афроамериканцев расизм и полицейский произвол. В некоторых штатах протесты переросли в бунты с погромами, грабежами, стрельбой и поджогами.