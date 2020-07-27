Беспорядки в американском Портленде показали на видео

ФБР начало расследование против устроивших беспорядки в американском Портленде, штат Орегон. Видео из бунтующего города показало агентство РИА Новости в Telegram.

Отмечается, что представители силовых ведомств защищались в здании суда, которое протестующие огородили металлическим забором, попытавшись устроить пожар. В ответ спецотряды применили слезоточивый газ. Известно, что протестующие используют и мощные лазеры для ослепления силовиков — несколько человек уже получили серьезные травмы глаз.

Ранее сообщалось, что мэр Портленда Тед Уилер (Ted Wheeler) вышел на протест и надышался слезоточивым газом, распыленным федеральными спецотрядами, которые были ранее направлены в город для усмирения митингующих по распоряжению президента США Дональда Трампа. По словам Уилера, он решил присоединиться к протестующим на акции, чтобы продемонстрировать свою солидарность с ними и поддержать их в противостоянии с силовиками, которых он назвал «оккупационными силами».

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