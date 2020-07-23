Мэр бунтующего американского города вышел на протест и надышался газом

Мэр американского Портленда, штат Орегон, Тед Уилер (Ted Wheeler) вышел на протест и надышался слезоточивым газом, распыленным федеральными спецотрядами, которые были направлены в город для усмирения митингующих по распоряжению президента США Дональда Трампа. Об этом пишет The Washington Post.

По словам Уилера, он решил присоединиться к протестующим на акции, чтобы продемонстрировать свою солидарность с ними и поддержать их в противостоянии с силовиками, которых он назвал «оккупационными силами». «Я здесь сегодня вечером для того, чтобы стоять рядом с вами, несмотря ни на что. Если они применят слезоточивый газ против вас, они применят его и против меня», — заявил градоначальник, обращаясь к собравшимся.

Однако большинство протестующих отнеслись к словам мэра скептически. Во время его выступления многие скандировали лозунги, призывающие Уилера подать в отставку. Некоторые также выразили недоумение по поводу того, что глава города так долго ждал, прежде чем присоединиться к участникам протестных акций, которые продолжаются в Портленде уже 50 дней. Также митингующие обвинили градоначальника в популизме, заявив, что он мог бы задействовать местную полицию, чтобы защитить горожан от федеральных сил, однако не сделал этого.

Как отмечает издание, протестующие не выразили сочувствия по отношению к мэру даже после того, как он действительно попал в облако слезоточивого газа, распыленного силовиками, и начал жаловаться на чувство жжения и слезящиеся глаза. Вместо этого участники акции начали интересоваться у него, каков слезоточивый газ на вкус и как он может допускать, чтобы жителей возглавляемого им города регулярно травили. Тем не менее сам Уилер после этого заявил, что полученный опыт заставил его переосмыслить отношение к использованию полицией подобных средств при подавлении беспорядков. «Я не думаю, что нам вообще следует использовать эти инструменты», — подчеркнул он.

В то же время, пишет The Washington Post, появление Уилера на акции скорее всего объясняется его желанием завоевать дополнительную поддержку избирателей перед грядущими выборами, которые пройдут в ноябре 2020-го. По данным газеты, его главной соперницей за пост мэра Портленда, где ни один градоначальник не задерживался на два срока с 2005 года, станет Сара Яннароне (Sarah Iannarone). Одними из главных ее предвыборных обещаний стали усиление подотчетности полиции и запрет на применение слезоточивого газа на митингах.

Ранее сообщалось, что мэры более десяти крупнейших американских городов воспротивились действиям силовиков, направленных к ним Трампом для установления порядка на охваченных протестами улицах, и обратились в Конгресс с просьбой отреагировать на сложившуюся ситуацию. В их числе оказался и глава Портленда.