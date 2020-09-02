Трамп предложил проверить Байдена на допинг

Президент США Дональд Трамп предложил протестировать кандидата от Демократической партии США на выборах главы государства Джо Байдена на допинг. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на интервью главы государства для Fox News.

По словам президента, в последнее время Байден нормально выступает на публике, что для него нехарактерно. Трамп отмечает, что раньше бывший вице-президент выступал на дебатах и подобных мероприятиях просто ужасно. Именно поэтому глава США сделал вывод, что его оппонент принимает что-то стимулирующее. Трамп также предложил Байдену вместе пройти проверку на допинг перед предвыборными дебатами.

Ранее Трамп раскритиковал умственные способности своего соперника на выборах главы государства. Американский лидер назвал его заторможенным и указал на его возраст. Отмечается, что после выборов Байдену исполнится 78 лет. При этом самому Трампу сейчас 74 года. Действующий глава государства заявил, что в целом 78 лет — это нормально, но в случае Байдена это плохие 78 лет, а не хорошие. Он также подчеркнул, что в этом году ему предстоит баллотироваться против «наихудшего кандидата», которого когда-либо выдвигала демократическая партия.