Трамп назвал Байдена заторможенным и указал на его возраст

Президент США Дональд Трамп раскритиковал умственные способности своего соперника на выборах главы государства Джозефа Байдена. Американский лидер назвал его заторможенным и указал на его возраст. Слова Трампа передает РИА Новости.

После выборов Байдену исполнится 78 лет. При этом самому Трампу сейчас 74 года. «78 лет — это нормально, но в этом случае это плохие 78 лет, а не хорошие», — подчеркнул президент.

Он также подчеркнул, что в этом году ему предстоит баллотироваться против «наихудшего кандидата», которого когда-либо выдвигала демократическая партия.

Ранее Трамп назвал Демократическую партию «радикальным движением», которое разрушит американский образ жизни. Он также обвинил своего соперника в уничтожении рабочих мест.