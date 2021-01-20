Джо Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США @POTUS в Twitter. Официальный представитель социальной сети Ник Пачилио подтвердил, что ведомственные аккаунты Белого дома переданы администрации нового президента, передает РИА Новости.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, предпринимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям», — написал Байден.

Также на аккаунте сменились имя — с President Trump (англ. Президент Трамп) на President Biden (англ. Президент Байден) — и фото на аватарке и заставке. Оформление и описание изменились и на других ведомственных аккаунтах: Белого дома @WhiteHouse, вице-президента @VP, первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря @PressSec.

Джо Байден стал 46-м по счету лидером США 20 января. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.