Мир
 
Последние новости
Байден стал 46-м президентом США
Мужчина отпраздновал выздоровление от рака, ввязался в драку и погиб
На МКС за день отказали две системы жизнеобеспечения
Раскрыта предварительная причина массового отравления школьников в Подмосковье
Задержан бывший вице-губернатор Ульяновской области
Белый дом перечислил приоритеты администрации Байдена
Алеся Кафельникова снялась в топе без белья и макияжа и взволновала фанатов
Лера Кудрявцева сломала крестец
Роскомнадзор потребовал от TikTok удалить призывы к участию в протестах
Новости партнеров
Прослушать новость

Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США

Перейти в «Мою Ленту»
Джо Байден
Джо Байден
Фото: Patrick Semansky / AP

Джо Байден написал первое сообщение с аккаунта президента США @POTUS в Twitter. Официальный представитель социальной сети Ник Пачилио подтвердил, что ведомственные аккаунты Белого дома переданы администрации нового президента, передает РИА Новости.

«Когда дело доходит до преодоления кризисов, с которыми мы сталкиваемся, нельзя терять время. Вот почему сегодня я направляюсь в Овальный кабинет, чтобы сразу приступить к работе, предпринимая решительные действия и оказывая немедленную помощь американским семьям», — написал Байден.

Также на аккаунте сменились имя — с President Trump (англ. Президент Трамп) на President Biden (англ. Президент Байден) — и фото на аватарке и заставке. Оформление и описание изменились и на других ведомственных аккаунтах: Белого дома @WhiteHouse, вице-президента @VP, первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря @PressSec.

Джо Байден стал 46-м по счету лидером США 20 января. На церемонии присутствовали уходящий вице-президент Майк Пенс, бывшие президенты Джордж Буш — младший, Барак Обама и Билл Клинтон вместе с супругами. Гимн США исполнила Леди Гага.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Байден стал 46-м президентом США
Белый дом перечислил приоритеты администрации Байдена
Байден пообещал стать президентом для всей Америки