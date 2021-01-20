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Белый дом перечислил приоритеты администрации Байдена

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: BRENDAN MCDERMID / Reuters

Белый дом перечислил приоритеты администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте правительства США.

Согласно официальному заявлению, на первом месте среди приоритетов новой администрации стоит борьба с распространением коронавируса. Также в список вошли вопросы, связанные с изменением климата и расовой справедливостью. Помимо этого, президент и его команда сосредоточатся на экономике и здравоохранении. Отмечается, что особое внимание будет уделяться проблемам, связанным с иммиграцией, и восстановлению позиции США в мире.

Ранее Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент США Майк Пенс. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

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