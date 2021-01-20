Белый дом перечислил приоритеты администрации Байдена

Белый дом перечислил приоритеты администрации президента США Джо Байдена. Об этом сообщается на сайте правительства США.

Согласно официальному заявлению, на первом месте среди приоритетов новой администрации стоит борьба с распространением коронавируса. Также в список вошли вопросы, связанные с изменением климата и расовой справедливостью. Помимо этого, президент и его команда сосредоточатся на экономике и здравоохранении. Отмечается, что особое внимание будет уделяться проблемам, связанным с иммиграцией, и восстановлению позиции США в мире.

Ранее Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. На церемонии присутствовал уходящий вице-президент США Майк Пенс. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».