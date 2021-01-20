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Байден предрек Америке самый тяжелый и смертоносный период пандемии

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Джо Байден
Джо Байден
Фото: Carolyn Kaster / AP

Новый президент США Джо Байден предрек Америке самый тяжелый и смертоносный период в борьбе с пандемией коронавируса. Таким мрачным прогнозом политик поделился во время своей инаугурационной речи, трансляцию которой вел телеканал NBC.

«Нам понадобятся все силы, чтобы выстоять эту темную зиму. Мы на пороге того, что может оказаться самым трудным и смертоносным периодом пандемии», — заявил Байден. Он призвал забыть о политических разногласиях и бороться с COVID-19 как единая нация. Политик также объявил минуту молчания в память об погибших от коронавируса.

На церемонии присутствует уходящий вице-президент страны Майк Пенс. Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».

Ожидается, что в первый же день президентства отменит ряд решений своего предшественника, Дональда Трампа. Речь, в частности, идет об отмене ограничений на въезд в США граждан ряда мусульманских стран. Кроме того, Байден намерен вернуться в Парижское соглашение по климату, из которого Вашингтон вышел при Трампе, а также обязать граждан страны соблюдать масочный режим при перемещении из одного штата в другой.

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