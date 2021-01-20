46-й президент США Джо Байден пообещал стать президентом для всей Америки. Кадрами его выступления делится официальный YouTube-канал Biden Inaugural Committee.

«Обещаю, я буду президентом для всех американцев. Я буду бороться и за тех, кто не поддержал меня», — заявил Байден. Он также призвал американцев «начать заново» после периода разделения.

Ранее Байден принес президентскую присягу в ходе церемонии инаугурации перед Капитолием в Вашингтоне, тем самым став 46-м по счету лидером США. На церемонии присутствует уходящий вице-президент США Майк Пенс. Бывший глава Белого дома Дональд Трамп отказался посетить церемонию, нарушив 150-летнюю традицию, и покинул Вашингтон за несколько часов до торжеств. Из столицы он отправился в свою резиденцию Мар-а-Лаго во Флориде. Перед этим он попрощался со своими сторонниками и обещал вернуться «в том или ином виде».