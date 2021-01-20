США назвали важной нефтяной державой

Министр энергетики Саудовской Аравии Сухайль аль-Мазруэй назвал США важной нефтяной державой вне зависимости от того, кто находится у власти и какую политику проводит. Слова чиновника передает CNBC.

«Соединенные Штаты Америки сейчас являются крупным игроком, с их производством и с учетом того факта, что эта отрасль, которая была развита за счет сланцевой нефти и газа, создала множество рабочих мест и сама по себе создала экономику», — отметил аль-Мазруэй.

Материалы по теме Снизу постучали 2020 год стал худшим для мировой экономики. Почему этот кризис сравнивают с Великой депрессией? Одиссея «Академика Черского» «Газпром» впервые допустил провал «Северного потока-2». Способное его достроить судно потратило год зря

По его словам, положение вещей не изменится после вступления в должность нового президента Джо Байдена, который, как ожидается, будет уделять много внимания вопросам экологии и использования возобновляемых источников энергии вместо нефти.

Также, по мнению саудовского министра, не имеет значения, будет ли новый глава Белого дома высказываться в Twitter по важным вопросам, в том числе касающимся мирового рынка нефти, как это часто делал уходящий президент Дональд Трамп.

За время президентства Трамп неоднократно использовал Twitter и другие соцсети, чтобы повлиять на ситуацию. В частности, будучи заинтересованным в низких ценах на бензин в преддверии промежуточных выборов в Конгресс, он просил наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана увеличить добычу, повысив тем самым предложение.

В прошлом году после мартовского разрыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи Трамп вел переговоры с Россией и Саудовской Аравией, наиболее влиятельными участниками договора, о его возобновлении с целью стабилизации ситуации на мировых рынках.