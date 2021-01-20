Байден приготовил подарок для России

Избранный президент США Джо Байден, инаугурация которого состоится 20 января, готовится в первый же день подписать документы о запрете канадско-американского нефтепровода Keystone XL, сообщает CBC News.

Это решение станет подарком для России, поскольку в ближайшие несколько лет США столкнутся с нехваткой нефти и газа, на которой могут заработать и российские компании. Такое мнение в комментарии «Ведомостям» высказал глава Центра проблем энергетической безопасности Института США и Канады РАН Андрей Корнеев.

Запрет станет продолжением политики США Барака Обамы, в администрации которого Джо Байден занимал должность вице-президента. В 2015 году 44-й президент США согласился с аргументами экологов, но его преемник Дональд Трамп на четвертый день своего президентства отменил решение и пообещал завершить прокладку нефтепровода.

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В 2018 году проект стал более актуальным из-за конфликта с Венесуэлой. США отказались от закупок нефти в латиноамериканской республике, что привело к проблемам у американских нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Технологически им необходим венесуэльский или подобный сорт нефти, а взять его можно было в Канаде.

На этом фоне НПЗ в США сократили выпуск продукции. Усредненные данные за последний месяц свидетельствуют, что они закупали в среднем 14,332 миллиона баррелей нефти в сутки, что сравнимо с показателями декабря 1996 года.

По мнению Корнеева, планы по развитию безуглеродной энергетики не воплотить в жизнь быстро, а значит, США потребуются дополнительные объемы нефти и газа. Взять их можно будет, например, в той же Венесуэле, и российские компании имеют все шансы стать посредниками в этой операции. «Это сложно и рискованно, но в целом возможно», — признал эксперт.

Еще более реальным вариантом заработка он видит спотовые поставки газа на американский рынок зимой, особенно если удастся организовать круглогодичную проводку танкеров по Северному морскому пути.

Между тем США уже начали наращивать импорт тяжелых сортов нефти, в том числе из России. Управление энергетической информации (EIA) Минэнерго США в октябре (самые свежие данные) оценивало закупки российской нефти в 660 тысяч баррелей. По этому показателю страна вышла на второе место в мире после Канады, которая поставила почти четыре миллиона баррелей. Следом в списке поставщиков идут Мексика и Саудовская Аравия.

Ранее стало известно, что команда Байдена не намерена менять политику в отношении газопровода «Северный поток-2». Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен не исключил, что новая администрация задействует дополнительное санкционное давление.