Нефти предсказали худшее

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз роста глобального спроса на нефть в 2021 году на 0,3 миллиона баррелей в сутки (до 5,5 миллиона). Это следует из январского доклада организации.

В целом МЭА пересказывает мировой спрос на сырье на уровне 96,6 миллиона баррелей в сутки. Ухудшение прогноза связано с увеличением числа заболевших коронавирусом. Мировое предложение на рынке нефти в 2021 году будет расти на миллион баррелей в сутки, считают эксперты. В США снижение добычи нефти в 2021 году продолжится, уверены в МЭА. Аналитики также прогнозируют дальнейшее сокращение глобальных запасов сырья в мире.

Ранее стало известно, что доходы России от экспорта нефти за январь-ноябрь прошлого года рухнули на 40,9 процента по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, составив 66,391 миллиарда долларов. За этот период физический объем экспорта сырья из России упал на 11 процентов (до 220,241 миллиона тонн).

В сентябре 2020 года президент Владимир Путин сказал, что Россия смогла слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье, уверен глава государства.