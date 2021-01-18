Путин поручил выделить больше денег из российской «кубышки» на нефть

Президент России Владимир Путин поручил правительству проработать вопрос об увеличении объема средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), привлекаемых Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ), для реализации проектов в сфере нефтегазохимии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Кремля.

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Решение насчет средств из фонда, который называют «главной кубышкой России», примут до конца мая. Распоряжение отдано после совещания по вопросам стратегического развития нефтегазохимической отрасли: тогда президент говорил, что у российской промышленности есть большой потенциал роста, причем и за рубежом.

Действующее законодательство позволяет расходовать средства ФНБ при достижении им рубежа в 7 процентов ВВП. На данный момент ликвидная часть фонда равняется 7,1 процента ВВП. В декабре 2020-го, выступая на ежегодной пресс-конференции, Путин указал, что ФНБ остается главным средством, которое позволяет справиться с потенциальными кризисами. «Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, каким-то новым потрясениям. Но подушка безопасности у нас должна быть», — объяснял президент.

Незадолго до этого глава государства уверял, что власти не будут разбрасываться деньгами из фонда. Он напомнил, что средства ФНБ могут тратиться лишь в том случае, если объем фонда превысит 7 процентов ВВП, и отмечал, что деньги ФНБ должны направляться на проекты на возвратной основе. Сообщалось, что 20 процентов ФНБ уже сейчас находятся в экономике, будучи проинвестированными в крупные инфраструктурные проекты. «Например, ЦКАД в Москве профинансирован за счет ФНБ. Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД. Это и для транспорта хорошо, и для поддержания рабочих мест, и развития транспортного машиностроения», — говорил президент.