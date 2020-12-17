Путин рассказал о подготовке к новым экономическим шокам

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24», рассказал о подготовке экономики страны к новым шокам.

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Глава государства отметил, что главным средством, позволяющим справиться с возможными кризисами, для России является суверенный Фонд национального благосостояния (ФНБ). «Это подушка безопасности. Это не значит, что мы к чему-то готовимся, каким-то новым потрясениям. Но подушка безопасности у нас должна быть», — отметил Путин.

Также он напомнил, что действующее законодательство позволяет расходовать средства ФНБ при достижении им рубежа в 7 процента ВВП. На данный момент ликвидная часть фонда равняется 7,1 процента ВВП.

«Так что мы должны пользоваться этим, но пользоваться аккуратно. Мы используем все способы обеспечения устойчивости бюджета: и заимствования, главным образом на внутреннем рынке, но частично все-таки добираем из ФНБ», — подытожил Путин.