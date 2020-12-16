Спрогнозировано будущее российской экономики

Всемирный банк в ежегодном докладе (имеется в распоряжении «Ленты.ру») оценил настоящее и спрогнозировал будущее российской экономики в условиях пандемии коронавируса и ее последствий, а также дал рекомендации по улучшению положения и интеграции в глобальный рынок.

Глубже некуда

Авторы называют пандемию коронавируса причиной глубочайшей рецессии мировой экономики со времен Второй мировой войны. Согласно прогнозу, по итогам года глобальный ВВП снизится на 5,2 процента, после чего в 2021-м произойдет частичное восстановление с ростом на 4,2 процента. От 110 до 150 миллионов человек из разных стран могут оказаться за чертой бедности из-за последствий пандемии к концу декабря. Всемирный банк ожидает, что коронавирус еще долго будет оказывать влияние на мировую экономику.

При этом оно будет неоднородным и переменчивым. В начале пандемии мировые цены на основные энергоносители просели из-за резкого снижения спроса, а также из-за разрыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Однако во второй половине года, особенно осенью — на фоне сообщений об успешных клинических испытаниях сразу нескольких вакцин, — был зафиксирован рост котировок. Цены на нефть по-прежнему находятся ниже докризисного уровня, но стоимость большинства неэнергетических товаров увеличилась выше прежних отметок — во многом благодаря восстановлению китайской экономики, которая служит ориентиром для остальных.

5.2 процента составит спад мировой экономики по итогам 2020 года, по прогнозам Всемирного банка

Так, котировки большинства металлов только за третий квартал выросли в среднем на 20 процентов (серебро подорожало на 50 процентов к уровню второго квартала). Цена золота и вовсе достигла исторического максимума, поскольку многие инвесторы рассматривают его как наиболее надежный актив и перекладывались в драгоценный металл на фоне всеобщего спада и снижения ставок центробанками по всему миру.

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Временное ослабление или снятие ограничений привело к росту в большинстве стран и регионов (в США квартальный рост в июле-сентябре составил 33,1 процента), однако вторая волна пандемии прервала развитие и привела к новому спаду. Исключением стал лишь Китай — второй по величине торговый партнер России. Сильнее пострадала сфера услуг (в основном из-за кризиса международного туризма), в то время как международная торговля товарами продолжает рост. В сентябре впервые с 2018 года было зафиксировано увеличение числа новых экспортных заказов.

Также авторы отмечают общее смягчение условий кредитования (снижение ставок) и приток инвесторов на мировых рынках благодаря оптимизму от ожидания внедрения вакцины, которые, однако, не коснулись развивающихся стран, за исключением России, — там, напротив, наблюдается ухудшение условий заимствования и отток внешних вложений.

Не так плохо

В таких условиях российская экономика также переживает спад. Во втором квартале она сократилась на 8 процентов. При этом удалось избежать еще большего падения — на 9,6 процента, прогнозировавшегося экспертами. Доходы населения в апреле-июне снизились на 8 процентов, потребление домохозяйств — на 22,2 процента к аналогичному периоду 2019-го (против снижения на 15,2 процента в среднем по Евросоюзу).

Избежать большего спада позволили более высокие по сравнению с ожиданиями показатели экспорта. Наибольший вклад в ВВП во втором квартале внесли финансовый сектор, государственное управление и сельское хозяйство. Российские промышленность и сфера услуг, даже несмотря на ограничения, оказались, по данным Всемирного банка, более устойчивыми к потрясениям, нежели в странах ЕС.

22.2 процента составило снижение доходов населения России во втором квартале 2020 года

В третьем квартале отечественная экономика в целом, как и ожидалось, продемонстрировала рост. При этом в сфере услуг он оказался выше, чем в промышленности, — в основном за счет эффекта низкой базы и обязательств по сокращению добычи нефти в рамках обновленного соглашения ОПЕК+. В итоге к сентябрю индекс деловой активности PMI (высчитывается путем опроса бизнесменов и топ-менеджеров) в сфере услуг достиг 53,7 пункта против 52 пунктов в среднем по миру. В третьем квартале спад год к году составил 3,4 процента.

Новый кризис наступил в октябре вместе с ростом числа заболевших. В целом по итогам первых трех кварталов года в большинстве российских регионов был зафиксирован спад в розничной торговле, капитальных инвестициях, внешнем и внутреннем спросе. Тяжелее остальных удар переживали регионы с высокой степенью зависимостью экономики от добывающего сектора.

Компенсировали

Падение экспорта вследствие резкого удешевления нефти негативно сказалось на торговом и платежном балансах страны. Однако эффект был компенсирован за счет естественного ослабления курса рубля, снижения импорта (из-за падения доходов населения) и почти полного прекращения туристической активности. Последнее сделало невозможным вывоз иностранной валюты из страны физлицами.

Чистый отток капитала иностранных инвесторов, опасающихся геополитических рисков, привел к тому, что платежный баланс по итогам первых трех кварталов оказался дефицитным, но для российской экономики последствия оказались некритичными благодаря накопленным золотовалютным резервам. В свою очередь, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом использовались для финансирования бюджета в условиях цен на нефть ниже цены отсечения (42,4 доллара за баррель марки Urals).

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Золотовалютные резервы Центробанка (частью которых является ФНБ) сократились на 7,6 миллиарда долларов — до 585,8 миллиарда — из-за валютных интервенций. Отчасти они проводились в рамках сделки по продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Платеж за бумаги поэтапно производится в долларах, которые ЦБ затем траншами продает на внутреннем рынке за рубли, укрепляя тем самым национальную валюту. По закону 75 процентов прибыли от сделки перечисляется в бюджет, что также позволяет сглаживать последствия кризиса и финансировать крупные инфраструктурные проекты. Еще одно преимущество России — низкий, особенно в сравнении с другими развивающимися странами, уровень госдолга.

Авторы отмечают, что на фоне восстановления китайской экономики Пекин играет все более важную роль в российской торговле, уже став крупнейшим партнером Москвы среди отдельных стран (уступая только ЕС). Россия экспортирует в КНР энергоресурсы, в первую очередь нефть и газ, и сельскохозяйственную продукцию, а импортирует машины и оборудование. В результате к сентябрю доля Китая в российском внешнеторговом обороте (сумма экспорта и импорта) достигла 18,4 процента по сравнению с 16,4 процента годом ранее. Доля доллара во внешнеторговых расчетах, напротив, снижается — с прошлогодних 62 процентов до 60,2 процента. Особенно ярко это проявляется при заключении сделок с Китаем и Индией.

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ЦБ весь год снижал ключевую ставку, доведя ее до рекордно низкого значения в 4,25 процента годовых, однако к концу года стимулирующие меры были приостановлены. В конечном итоге ослабление рубля и геополитические риски привели к росту инфляционных ожиданий населения (считаются важным фактором при расчете инфляции), хотя общие тенденции по-прежнему остаются дезинфляционными. Также регулятор предоставляет банкам ликвидность через операции РЕПО (покупку у банков ценных бумаг с обязательством их последующей продажи), стимулируя их тем самым активнее кредитовать экономику.

Банковский сектор при этом показал устойчивость к кризису, хотя, по мнению авторов, худшие его проявления могут быть еще впереди. Наибольшие опасения аналитиков вызывает состояние балансов многих банков — на них скопились некачественные кредиты. Из-за введенных ЦБ послаблений к нормативным требованиям под многие «плохие» кредиты не создаются требуемые в обычной ситуации резервы, что в дальнейшем, в случае несостоятельности заемщиков, может привести к масштабным убыткам.

Вместе сильнее

Кроме того, пандемия коронавируса ударила по рынку труда, однако принятые государством меры (предоставление кредитов на выплату зарплат, отсрочки по кредитам, повышение пособий по безработице) смогли отчасти выправить ситуацию и сдержать рост безработицы. В итоге она выросла с 4,5 процента в прошлом сентябре до максимальных за последние восемь лет 6,3 процента в нынешнем октябре. К середине осени доля экономически активного населения восстановилась до прошлогоднего уровня в 75 процентов. При этом на 0,9 процентного пункта (с 12,3 до 13,2 процента) во втором квартале выросла доля населения, находящегося за чертой бедности. К концу года показатель должен снизиться до 11,6 процента. Без внедрения поддерживающих мер он вырос бы до 14,2 процента.

Согласно прогнозу Всемирного банка, российский ВВП по итогам 2020 года снизится на четыре процента, что лучше сентябрьских ожиданий. В 2021-м и в последующие годы развитие отечественной экономики может выйти на новый уровень, однако для этого необходима ее интеграция в мировую экономику, потоки прямых инвестиций и глобальные цепочки создания добавленной стоимости (ГЦС).

4 процента составит снижение российской экономики по итогам 2020 года

Все это позволит диверсифицировать экономику и повысить выгоду от традиционной торговли. Примерами для России могут служить Австралия и Канада, в прошлом уже переориентировавшие экономику с добывающих на обрабатывающие сектора. У России уже есть преимущества перед сопоставимыми странами с преимущественно сырьевой экономикой: у нее гораздо более обширные как внутренний, так и внешние рынки, а также большая доля внутренней добавленной стоимости, которая идет на экспорт. Из негативных сторон — низкий уровень диверсификации и сложности экспорта.

Если российским властям удастся добиться более глубокой интеграции в мировую экономику и ГЦС, в конечном счете это приведет не только к росту ВВП и созданию рабочих мест, но также и к достижению национальных целей, которым в стране в последнее время уделяется пристальное внимание.