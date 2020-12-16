Экономика
 
Последние новости
Медведев обвинил разнотык в бедах России
Друзья изменили 40-летней привычке и разбогатели на 36 миллионов рублей
Футболиста ЦСКА захотели забрать в армию за отказ играть за сборную Белоруссии
В России решили продать люксовый вагон-салон губернатора
Глава МИД Украины призвал к диалогу с Россией «за бокалом вина»
Госдума ввела штрафы для чиновников за оскорбление россиян
Армянские добровольцы рассказали о выходе из окружения в Карабахе
Семья умершей после отравления «Новичком» британки подала в суд на Россию
Футболист Павлюченко задолжал за услуги ЖКХ и попал под суд
Назван самый популярный iPhone
Новости партнеров
Прослушать новость

Спрогнозировано будущее российской экономики

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Всемирный банк в ежегодном докладе (имеется в распоряжении «Ленты.ру») оценил настоящее и спрогнозировал будущее российской экономики в условиях пандемии коронавируса и ее последствий, а также дал рекомендации по улучшению положения и интеграции в глобальный рынок.

Глубже некуда

Авторы называют пандемию коронавируса причиной глубочайшей рецессии мировой экономики со времен Второй мировой войны. Согласно прогнозу, по итогам года глобальный ВВП снизится на 5,2 процента, после чего в 2021-м произойдет частичное восстановление с ростом на 4,2 процента. От 110 до 150 миллионов человек из разных стран могут оказаться за чертой бедности из-за последствий пандемии к концу декабря. Всемирный банк ожидает, что коронавирус еще долго будет оказывать влияние на мировую экономику.

При этом оно будет неоднородным и переменчивым. В начале пандемии мировые цены на основные энергоносители просели из-за резкого снижения спроса, а также из-за разрыва сделки ОПЕК+ о сокращении добычи нефти. Однако во второй половине года, особенно осенью — на фоне сообщений об успешных клинических испытаниях сразу нескольких вакцин, — был зафиксирован рост котировок. Цены на нефть по-прежнему находятся ниже докризисного уровня, но стоимость большинства неэнергетических товаров увеличилась выше прежних отметок — во многом благодаря восстановлению китайской экономики, которая служит ориентиром для остальных.

5.2
процента
составит спад мировой экономики по итогам 2020 года, по прогнозам Всемирного банка

Так, котировки большинства металлов только за третий квартал выросли в среднем на 20 процентов (серебро подорожало на 50 процентов к уровню второго квартала). Цена золота и вовсе достигла исторического максимума, поскольку многие инвесторы рассматривают его как наиболее надежный актив и перекладывались в драгоценный металл на фоне всеобщего спада и снижения ставок центробанками по всему миру.

Временное ослабление или снятие ограничений привело к росту в большинстве стран и регионов (в США квартальный рост в июле-сентябре составил 33,1 процента), однако вторая волна пандемии прервала развитие и привела к новому спаду. Исключением стал лишь Китай — второй по величине торговый партнер России. Сильнее пострадала сфера услуг (в основном из-за кризиса международного туризма), в то время как международная торговля товарами продолжает рост. В сентябре впервые с 2018 года было зафиксировано увеличение числа новых экспортных заказов.

Также авторы отмечают общее смягчение условий кредитования (снижение ставок) и приток инвесторов на мировых рынках благодаря оптимизму от ожидания внедрения вакцины, которые, однако, не коснулись развивающихся стран, за исключением России, — там, напротив, наблюдается ухудшение условий заимствования и отток внешних вложений.

Не так плохо

В таких условиях российская экономика также переживает спад. Во втором квартале она сократилась на 8 процентов. При этом удалось избежать еще большего падения — на 9,6 процента, прогнозировавшегося экспертами. Доходы населения в апреле-июне снизились на 8 процентов, потребление домохозяйств — на 22,2 процента к аналогичному периоду 2019-го (против снижения на 15,2 процента в среднем по Евросоюзу).

Избежать большего спада позволили более высокие по сравнению с ожиданиями показатели экспорта. Наибольший вклад в ВВП во втором квартале внесли финансовый сектор, государственное управление и сельское хозяйство. Российские промышленность и сфера услуг, даже несмотря на ограничения, оказались, по данным Всемирного банка, более устойчивыми к потрясениям, нежели в странах ЕС.

22.2
процента
составило снижение доходов населения России во втором квартале 2020 года

В третьем квартале отечественная экономика в целом, как и ожидалось, продемонстрировала рост. При этом в сфере услуг он оказался выше, чем в промышленности, — в основном за счет эффекта низкой базы и обязательств по сокращению добычи нефти в рамках обновленного соглашения ОПЕК+. В итоге к сентябрю индекс деловой активности PMI (высчитывается путем опроса бизнесменов и топ-менеджеров) в сфере услуг достиг 53,7 пункта против 52 пунктов в среднем по миру. В третьем квартале спад год к году составил 3,4 процента.

Новый кризис наступил в октябре вместе с ростом числа заболевших. В целом по итогам первых трех кварталов года в большинстве российских регионов был зафиксирован спад в розничной торговле, капитальных инвестициях, внешнем и внутреннем спросе. Тяжелее остальных удар переживали регионы с высокой степенью зависимостью экономики от добывающего сектора.

Компенсировали

Падение экспорта вследствие резкого удешевления нефти негативно сказалось на торговом и платежном балансах страны. Однако эффект был компенсирован за счет естественного ослабления курса рубля, снижения импорта (из-за падения доходов населения) и почти полного прекращения туристической активности. Последнее сделало невозможным вывоз иностранной валюты из страны физлицами.

Чистый отток капитала иностранных инвесторов, опасающихся геополитических рисков, привел к тому, что платежный баланс по итогам первых трех кварталов оказался дефицитным, но для российской экономики последствия оказались некритичными благодаря накопленным золотовалютным резервам. В свою очередь, средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в соответствии с бюджетным правилом использовались для финансирования бюджета в условиях цен на нефть ниже цены отсечения (42,4 доллара за баррель марки Urals).

Золотовалютные резервы Центробанка (частью которых является ФНБ) сократились на 7,6 миллиарда долларов — до 585,8 миллиарда — из-за валютных интервенций. Отчасти они проводились в рамках сделки по продаже контрольного пакета акций Сбербанка правительству. Платеж за бумаги поэтапно производится в долларах, которые ЦБ затем траншами продает на внутреннем рынке за рубли, укрепляя тем самым национальную валюту. По закону 75 процентов прибыли от сделки перечисляется в бюджет, что также позволяет сглаживать последствия кризиса и финансировать крупные инфраструктурные проекты. Еще одно преимущество России — низкий, особенно в сравнении с другими развивающимися странами, уровень госдолга.

Авторы отмечают, что на фоне восстановления китайской экономики Пекин играет все более важную роль в российской торговле, уже став крупнейшим партнером Москвы среди отдельных стран (уступая только ЕС). Россия экспортирует в КНР энергоресурсы, в первую очередь нефть и газ, и сельскохозяйственную продукцию, а импортирует машины и оборудование. В результате к сентябрю доля Китая в российском внешнеторговом обороте (сумма экспорта и импорта) достигла 18,4 процента по сравнению с 16,4 процента годом ранее. Доля доллара во внешнеторговых расчетах, напротив, снижается — с прошлогодних 62 процентов до 60,2 процента. Особенно ярко это проявляется при заключении сделок с Китаем и Индией.

ЦБ весь год снижал ключевую ставку, доведя ее до рекордно низкого значения в 4,25 процента годовых, однако к концу года стимулирующие меры были приостановлены. В конечном итоге ослабление рубля и геополитические риски привели к росту инфляционных ожиданий населения (считаются важным фактором при расчете инфляции), хотя общие тенденции по-прежнему остаются дезинфляционными. Также регулятор предоставляет банкам ликвидность через операции РЕПО (покупку у банков ценных бумаг с обязательством их последующей продажи), стимулируя их тем самым активнее кредитовать экономику.

Банковский сектор при этом показал устойчивость к кризису, хотя, по мнению авторов, худшие его проявления могут быть еще впереди. Наибольшие опасения аналитиков вызывает состояние балансов многих банков — на них скопились некачественные кредиты. Из-за введенных ЦБ послаблений к нормативным требованиям под многие «плохие» кредиты не создаются требуемые в обычной ситуации резервы, что в дальнейшем, в случае несостоятельности заемщиков, может привести к масштабным убыткам.

Вместе сильнее

Кроме того, пандемия коронавируса ударила по рынку труда, однако принятые государством меры (предоставление кредитов на выплату зарплат, отсрочки по кредитам, повышение пособий по безработице) смогли отчасти выправить ситуацию и сдержать рост безработицы. В итоге она выросла с 4,5 процента в прошлом сентябре до максимальных за последние восемь лет 6,3 процента в нынешнем октябре. К середине осени доля экономически активного населения восстановилась до прошлогоднего уровня в 75 процентов. При этом на 0,9 процентного пункта (с 12,3 до 13,2 процента) во втором квартале выросла доля населения, находящегося за чертой бедности. К концу года показатель должен снизиться до 11,6 процента. Без внедрения поддерживающих мер он вырос бы до 14,2 процента.

Согласно прогнозу Всемирного банка, российский ВВП по итогам 2020 года снизится на четыре процента, что лучше сентябрьских ожиданий. В 2021-м и в последующие годы развитие отечественной экономики может выйти на новый уровень, однако для этого необходима ее интеграция в мировую экономику, потоки прямых инвестиций и глобальные цепочки создания добавленной стоимости (ГЦС).

4
процента
составит снижение российской экономики по итогам 2020 года

Все это позволит диверсифицировать экономику и повысить выгоду от традиционной торговли. Примерами для России могут служить Австралия и Канада, в прошлом уже переориентировавшие экономику с добывающих на обрабатывающие сектора. У России уже есть преимущества перед сопоставимыми странами с преимущественно сырьевой экономикой: у нее гораздо более обширные как внутренний, так и внешние рынки, а также большая доля внутренней добавленной стоимости, которая идет на экспорт. Из негативных сторон — низкий уровень диверсификации и сложности экспорта.

Если российским властям удастся добиться более глубокой интеграции в мировую экономику и ГЦС, в конечном счете это приведет не только к росту ВВП и созданию рабочих мест, но также и к достижению национальных целей, которым в стране в последнее время уделяется пристальное внимание.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названы мешающие российской экономике факторы
Росстат улучшил оценку российской экономики
Назван срок восстановления экономики России
Другие материалы рубрики
Экономика00:0122 сентября 2018
Анатолий Чубайс

Нанотолий

Чубайс хотел сделать российский Apple. У него не получилось и ему нашли замену
10:0015 декабря

«Альфа-Капитал» запустит первый инвестирующий в фастфуд ЗПИФ недвижимости

19:2214 декабря

Эксперт объяснил невозможность связывать дефицит лекарств с маркировкой

16:5714 декабря

Подсчитана стоимость новогоднего стола для россиян

Экономика20:0023 ноября

Дорожная паутина

Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
18:1514 декабря

Эффективные инвестиции в цифровой реальности обсудили на X5Tech Future Night

16:3714 декабря

Названы признаки телефонных мошенников

15:5514 декабря

Акции Сбера рекордно подорожали

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
17:1914 декабря

Россияне лично поздравят близких с Новым годом несмотря на пандемию

15:2614 декабря

Названо условие для заморозки цен на продукты в России

14:4614 декабря

Росстат улучшил оценку российской экономики

Россия
Назван способ предотвратить новые пики коронавируса в России
«Инвитро» нашла антитела к COVID-19 у половины пациентов Урала и Сибири
Проект «ИТ-класс в московской школе» набрал обороты
«Самим купить эти лекарства вообще нереально»
В России решили помочь тяжелобольным детям. Почему облегчить жизнь получилось не всем из них?
Раскрыта доля планирующих работать на новогодние праздники россиян
Названы главные особенности вакцины «Спутник V»
Как она действует, какие имеет побочные эффекты и чем отличается от зарубежных аналогов?
Все материалы
Мир
Власти Боснии и Герцеговины отказались встречаться с Лавровым
Джо БайденВыборщики избрали Байдена новым президентом США
Демократ признал себя избранным президентом. Трамп продолжает говорить о фальсификациях
Кашель Байдена во время выступления насторожил зрителей
Японцы выступили против Олимпиады в 2021 году
Турция осудила санкции США из-за российских С-400
Эммануэль МакронРеспублика наносит ответный удар
Франция объявила войну исламским радикалам. Власти берут под контроль мечети, кафе и бассейны
Все материалы
Бывший СССР
Владимир Зеленский«Страну снова тянут в кровавый хаос»
Политический кризис привел Украину на грань дефолта. На что готов Зеленский, чтобы сохранить страну?
«Они зайдут в наш дом и убьют»
Азербайджанцы возвращаются в Карабах. Смогут ли они ужиться с армянами, победив взаимную ненависть?
Гори все огнем
Сожженные дома, разрытые могилы, убитый скот — что оставляют в Карабахе армянские беженцы
Все материалы
Экономика
Спрогнозировано будущее российской экономики
Налоговую и банковскую тайны в России урежут
В тяжелый год
Как Краснодарский край поддержал свою экономику
Квартиры останутся в фокусе
Эксперты рассказали, что будет с рынком строительства жилья в 2021 году
Чубайс назвал Гайдара автором улучшения жизни в России
Все материалы
Силовые структуры
Судью потребовали наказать из-за ареста впавшего в кому россиянина
«Надо лечить судей от боязни оправдательных приговоров»
Российский адвокат номер один — о процессе над Ефремовым, заказных делах и будущем судов
Прокурор запросил срок супругам из-за гулявшего на их свадьбе оперативника ФСБ
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Мужчина напал на охранника больницы Минобороны в Москве
«Тюрьма — это самый дорогой отель»
Бывший аферист — о том, как украсть в России миллионы и хорошо устроиться в СИЗО с сигарным клубом
Ответственную за лекарства чиновницу заподозрили в получении взятки и задержали
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
«Челси» пропустил на 95-й минуте и проиграл матч АПЛ
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Квят обратился к болельщикам
Матч «Зенит» — «Спартак»
Партнерский материал
«Зенит» — «Спартак»: выигрывают одни и те же ставки. Какие?
Как получить две тысячи процентов прибыли на матче команд в РПЛ? Время раскрыть тайну
Заподозренного в нанесении ножевых ранений экс-игрока «Спартака» отпустили
Хищник в клетке
Магомед Исмаилов одолел Уральского Халка. Но этот соперник оказался опаснее Емельяненко
Боярский дал совет Кокорину
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Журналист провалил интервью с певицей из-за шутки про постель
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Заменившая погибшего ведущего НТВ рассказала о попадании на телевидение
«Это не тот интернет, который мы хотели»
Интернет во всем мире захватили IT-корпорации. Почему это опасно?
Звезда телешоу рассказал о трагической смерти отца и брата
«Они зарабатывают на моей травме»
Крупнейший в мире порносайт обвинили в заработке на насилии и педофилии. Как это изменит мир порно?
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Диетолог назвала десять «суперпродуктов» для поддержания иммунитета
Семейный врач 40 лет оплодотворял пациенток и стал отцом сотен детей
Девушки в бикини исполнили эротический танец в фонтане и попали на видео
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Щедрый посетитель ресторана обогатил молодую официантку на 367 тысяч рублей
«Стереотипы о России — как и везде: водка, деревня и снег»
История сибирячки о жизни в Бельгии
Все материалы
Почти два миллиона автомобилей Honda отправили в ремонт
Мы их не придумали! Это самые редкие и забытые пикапы
Вспоминаем грузовички, эксклюзивность которых пристыдит мелкосерийные суперкары
Toyota готовит электрокар, который можно будет зарядить за 10 минут
Российский дизайнер выбрал главные машины девяностых — и нарисовал их
Субъективная оценка дизайна за десятилетие: один год — один эскиз
Российские страховщики перечислили самые угоняемые автомобили
Они приближали будущее: обтекаемые довоенные автомобили
Выдающаяся техника, которая приручила воздушные потоки еще в ранние годы автомобилестроения
Представлен гиперкар Hennessey Venom F5
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы