Назван срок восстановления экономики России

Аналитики Deutsche Bank назвали срок восстановления российской экономики от последствий кризиса, вызванного пандемией. По их расчетам, к докарантинному уровню она вернется ко второму кварталу 2022 года, передает РИА Новости.

Эксперты отметили, что восстановление будет идти плавнее, чем в большинстве европейских стран. Аналитики заключили, что спад ВВП по итогам 2020 года не должен превысить 4 процентов: это один из наименее суровых сценариев на развивающихся рынках.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в текущем году снизится на 3,9 процента, в 2021 году ожидается рост на 3,3 процента. Иного мнения придерживается глава Счетной палаты Алексей Кудрин: он считает, что по итогам года стоит ждать падения на 4,5 процента.

Ранее во вторник, 8 декабря, стало известно, что расходы России на преодоление последствий пандемии и спровоцированного ей кризиса отстают от того, сколько на это тратят ведущие страны мира. Главным тормозом для восстановления экономики страны в будущем году рискуют стать «чрезвычайно консервативные» расходы. По прогнозам экономистов, в будущем году непроцентные расходы расширенного бюджета страны (на федеральном и региональном уровне, а также в социальных фондах) сократятся на 2-3 процента ВВП по сравнению с 2020-м.