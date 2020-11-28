Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал, что спад экономики страны в 2020 году может составить до 4,5 процента. Его выступление на «Общероссийском гражданском форуме — 2020» цитирует ТАСС.

«Европейская экономика в этом году примерно на 8 процентов, даже на 9 процентов упадет, Великобритания — на 11 процентов. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9 процента. Я думаю, больше 4 процентов, может быть 4,5», — заключил он.

Кудрин также рассказал о снижении уровня жизни в стране в течение последних лет. По его словам, на этот показатель будет негативно влиять в дальнейшем ситуация с коронавирусом. Глава Счетной палаты предрек увеличение числа бедных россиян в ближайшие годы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее назвала срок полного восстановления экономики России после пандемического кризиса. По ее оценке, это произойдет в середине 2022 года.

В ЦБ ранее уже говорили, что ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года. В регуляторе полагают, что падение ВВП по итогам 2020 года составит 4-5 процентов, в 2021-м показатель вырастет на 3-4 процента, а в 2022-м прибавит 2,5-3,5 процента.