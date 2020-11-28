Экономика
 
Последние новости
Спецслужбы США обвинили Израиль в убийстве иранского физика-ядерщика
В Великобритании обеспокоились экспортом украинского неонацизма на Запад
Голикова потребовала от губернаторов отчет о подготовке к массовой вакцинации
«Челси» включился в борьбу за Месси
Обновлены данные по зараженным коронавирусом в Москве 
Число заражений коронавирусом на Украине перевалило за 700 тысяч
Президент Армении отправился в Россию «с частным визитом»
В России упростили правила получения инвалидности
Иран пообещал отомстить за убийство физика-ядерщика
Новости партнеров
Прослушать новость

Кудрин спрогнозировал спад российской экономики в 2020 году

Перейти в «Мою Ленту»
Алексей Кудрин
Алексей Кудрин
Фото: Совет Федерации / РИА Новости

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин спрогнозировал, что спад экономики страны в 2020 году может составить до 4,5 процента. Его выступление на «Общероссийском гражданском форуме — 2020» цитирует ТАСС.

«Европейская экономика в этом году примерно на 8 процентов, даже на 9 процентов упадет, Великобритания — на 11 процентов. Мы, как говорит официальная статистика, — на 3,9 процента. Я думаю, больше 4 процентов, может быть 4,5», — заключил он.

Кудрин также рассказал о снижении уровня жизни в стране в течение последних лет. По его словам, на этот показатель будет негативно влиять в дальнейшем ситуация с коронавирусом. Глава Счетной палаты предрек увеличение числа бедных россиян в ближайшие годы.

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина ранее назвала срок полного восстановления экономики России после пандемического кризиса. По ее оценке, это произойдет в середине 2022 года.

В ЦБ ранее уже говорили, что ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года. В регуляторе полагают, что падение ВВП по итогам 2020 года составит 4-5 процентов, в 2021-м показатель вырастет на 3-4 процента, а в 2022-м прибавит 2,5-3,5 процента.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван срок полного восстановления экономики России
Центробанк предсказал экономике России лучшее будущее
Назван способ избежать падения российской экономики
Другие материалы рубрики
Экономика20:0023 ноября

Дорожная паутина

Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
02:0026 ноября

Вакцина от коронавируса вызвала «нирвану» на биржах

22:2025 ноября

Цена на нефть подскочила

20:1125 ноября

Продолжительность жизни в Швеции упадет впервые за 120 лет

Экономика20:0016 ноября

Прокачались

Россия пережила множество кризисов. Как она научилась не бояться падения цен на нефть?
19:3825 ноября

Великобритании предсказали небывалый кризис на рынке труда

19:0225 ноября

Японцам дадут деньги на покупку электромобилей

18:3525 ноября

Tesla задумалась о выпуске «принципиально новой» модели для Европы

Экономика18:4510 ноября

Поколение выживших

Россия пережила лихие 90-е, кризисы и войны. Как беды сделали россиян сильнее?
18:0425 ноября

Бывшая жена российского олигарха засудила сына из-за спрятанных денег

17:5425 ноября

Корпорация МСП поддержит проекты туристической отрасли Тульской области

17:2625 ноября

Экономике Великобритании пообещали сильнейшее падение за 300 лет

Россия
«Мы можем рассчитывать только на себя и близких»
Россияне с диабетом бьют тревогу: как новая инициатива ФАС может изменить их жизнь
«Тяжело признать, что лечения нет»
Мировая медицина пока не может победить коронавирус. Что делать россиянам? Отвечает врач
«Происходит печальный процесс эволюционного отбора людей»
Как будет развиваться пандемия коронавируса и к чему надо готовиться? Отвечает вирусолог
Все материалы
Мир
Трамп назвал условие для прихода Байдена в Белый дом
В убийстве создателя ядерной программы Ирана нашли израильский след
Крещение кровью
Союзники США впервые признали казни мирных жителей в Афганистане. Элитный спецназ убивал даже детей
Россия выразила США протест из-за «Джона Маккейна»
Антивирус Конфуция
Вторая волна пандемии захлестнула мир, но обошла стороной азиатские страны. В чем секрет их успеха?
Появились кадры с места убийства одного из создателей ядерной программы Ирана
A visitor examines a Russian rocket-propelled grenade launcher RPG-29 during the Russia-Africa Economic Forum Exhibition on the sidelines of the Russia-Africa Summit and Economic Forum in the Black sea resort of Sochi, Russia, October 24, 2019. Sergei Chirikov/Pool via REUTERSБратья по оружию
Россия пытается восстановить влияние в Африке. Почему ее преследуют неудачи?
Все материалы
Бывший СССР
На Украине заявили о необходимости немедленного локдауна
«Я украинец второго сорта»
Вербовщик «Правого сектора» сидит в российской тюрьме. Что он думает о русофобии и Майдане?
Лукашенко заявил о готовности вместе с Россией противостоять США
Христиане идут
В Литве пришли к власти давние противники России. Теперь они готовы побороться за свободу Белоруссии
Парламент Азербайджана предложил исключить Францию из Минской группы
«Нам такое будущее не нужно»
Белорусские студенты и преподаватели — о молодежных протестах, репрессиях и эмиграции
Лукашенко заявил о желании иметь с Россией «не просто добрососедские отношения»
Все материалы
Экономика
Украина испугалась добывать газ из-за России
Новые методы борьбы с обналичкой в России оценили
Китай отомстил Австралии за Huawei
Правительство задумалось о снижении ставки по программе льготного кредитования
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о сорванных ФСБ планах авторитета Шишкана сбежать за границу
Задержанный следователями бывший замглавы ФСИН отказался признавать вину
«Прошу уничтожить меня как ошибку Бога»
Как судили Андрея Чикатило: процесс над главным маньяком СССР в документах из закрытых архивов
Бывший майор ФСБ избежал тюрьмы за хищение ковров на 6,5 миллиона рублей
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Труп пожилой россиянки нашли в закрытой после смертей пациентов клинике
«С бессмысленной жестокостью»
Как ловили Андрея Чикатило: поиски главного маньяка СССР в документах из закрытых архивов
Все материалы
Наука и техника
Раскрыта тайна древних наскальных рисунков
Сувенир из Дели
Загадочная смерть, армия и КГБ: как в СССР остановили эпидемию черной оспы
Назван лучший способ предотвратить болезни сердца
По секретным документам
Как агент КГБ держал в страхе весь мир. Call of Duty: Black Ops Cold War
Появились детали разработки российской вакцины от кори и коронавируса
Пора на выход
Sony выпустила PlayStation 5. Каким получилось новое поколение консолей и во что на ней играть?
Обнаружена неожиданная опасность для здоровья при работе на удаленке
Все материалы
Спорт
Журналист рассказал об умершем в бедности Марадоне
Партнерский материал
Миллиарды с одной ставки. Как выиграть деньги на бое Тайсона
Поражение Майка Тайсона принесло президенту США 2,5 миллиарда. Теперь разбогатеть могут россияне
В Аргентине начали расследование обстоятельств смерти Марадоны
Жозе МоуриньюУдержаться на вершине
Лидирующий «Тоттенхэм» бьется в лондонском дерби, а МЮ ждет тяжелый выезд — главные интриги тура АПЛ
В ОКР отреагировали на принятие «акта Родченкова»
Станислав Черчесов«Это просто стыд»
Черчесов дал скандальное интервью с матом за кадром. Он обвинил футболистов в разгроме от Сербии
Букмекерам Казахстана помогут справиться с последствиями нового закона
Все материалы
Культура
Ни конца, ни рая
«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
«Они вызывали ужасную смерть»
Какие существа живут в доме вместе с людьми и надо ли их бояться?
Ушко Песни из постели
Ушко, улыбочка, Шабаш: кто и как делает самую необычную музыку в России
Все материалы
Интернет и СМИ
Российскую телеведущую признали виновной в вымогательстве 80 миллионов рублей
«Их возможности безграничны»
Социальные сети имеют огромную власть над всем миром. Чем это опасно?
Ведущая «Пацанок» раскрыла самую сложную ситуацию на проекте за пять лет
«Они потеряли связь с реальностью»
 
Женщинам дали советы по соблазнению мужчин в супермаркетах
«На грани сучки и хорошей девочки»
Психолог учит управлять мужчинами и незаметно пускать газы. Ее советы набирают миллионы на YouTube
Обвинения в адрес уволенного ведущего «Битвы экстрасенсов» назвали местью
Все материалы
Ценности
Затравленная в школе 25-килограммовая девушка показала свои фото
Появилось фото принцессы Дианы в плавках на роскошной яхте из 90-х
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Бывшая жена Джонни Деппа снялась без нижнего белья для модного журнала
Высланное любимым дешевым брендом россиян пальто рассмешило клиентку
«Детей нанимают из-за маленьких пальцев»
Бедняки, женщины и дети шьют одежду для модных брендов. Их работа похожа на концлагерь
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 68 килограммов и раскрыла секрет похудения
Диетолог назвала способный взбодрить утром фрукт
«Я хотел перемен и получил их»
Недовольный работой клерк похитил миллионы долларов. Его выдали глупые траты и интриги подельников
Фридайвер 20 минут плавал рядом с опаснейшим крокодилом и снял его на видео
«Холодными вечерами очень хочется куриный доширак»
История сибирячки, которая вышла замуж за англичанина и перебралась в Лондон
Мужчина обогатился на десятки миллионов рублей благодаря дождю
Форрест Фенн и его ларецСокровища или смерть
Поиски клада безумного миллионера погубили пять человек. Сокровища нашли, но загадок стало больше
Все материалы
Обновленный Volkswagen Tiguan для России: известна гамма моторов
Видео: военный «Тигр» становится гражданским — и его можно купить
Самый дорогой российский внедорожник ГАЗ «Тигр» за 10 миллионов — наш ответ Хаммеру
Идеальный 28-летний «Запорожец» продают по цене двух айфонов
Кинопогони всех времен, которые заставляют сердце биться чаще
Топ-20 фильмов, из-за которых учащается пульс. В буквальном смысле
В России начались продажи нового Land Rover Defender
О них все забыли: Subaru без раллийной харизмы и трех «пятерок»
Вспоминаем автомобили «Плеяд», которые незаслуженно вычеркнуты из коллективной памяти
Раскрыты сроки дебюта в России «упрощенной» версии Geely Tugella
Все материалы
Дом
Определена судьба квартиры Джигарханяна в центре Москвы
Склад грехов
Как американец завалил здание церкви хламом и прославился на весь мир
Солнечный угар
Квартиры в Сочи начали дешеветь. Стоит ли их покупать?
Ни в какие ворота
Россияне не хотят жить в обычных домах. Они строят себе жилища самых безумных форм
Все материалы
Нацпроекты
Всероссийская акция по сбору макулатуры для школьников продлится до 10 декабря
«В этой области мировая медицина зашла в тупик»
Зачем иностранцы приезжают лечиться в Россию?
В России до конца года отреставрируют 25 домов культуры
Не дышите
Россияне по всей стране дышат грязным воздухом. Как это исправить?
В Ленинградской области заработала Фабрика процессов
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Управление еще одним российским регионом цифровизировали
Все материалы