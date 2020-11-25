Назван срок полного восстановления экономики России

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала срок полного восстановления экономики России после пандемического кризиса. По ее оценке, это произойдет в середине 2022 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление главы регулятора на встрече в Госдуме.

В ЦБ ранее уже говорили, что ожидают возвращения экономики на докризисный уровень в первой половине 2022 года. В регуляторе полагают, что падение ВВП по итогам 2020 года составит 4-5 процентов, в 2021-м показатель вырастет на 3-4 процента, а в 2022-м прибавит 2,5-3,5 процента.

В Банке России пояснили, что пересмотр прогноза связан с более позитивными, чем ожидалось, данными по экспорту. В ЦБ отмечают, что будущий экономический рост во многом будет зависеть от бюджетной консолидации, развития ситуации с коронавирусом и показателей частного спроса.