Назван тормоз для экономики России

Эксперты рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги» назвали один из факторов, который затормозит восстановление экономики России. Как сообщает РБК, речь идет о «чрезвычайно консервативных» расходах. По прогнозам экономистов, в будущем году непроцентные расходы расширенного бюджета страны (на федеральном и региональном уровне, а также в социальных фондах) сократятся на 2-3 процента ВВП по сравнению с 2020-м.

Старший экономист британской консалтинговой компании Oxford Economics подсчитал, что, учитывая такой масштаб планируемого сокращения, экономический рост в 2021 году может потерять до 1 процентного пункта ВВП. Согласно данным Альфа-банка, в будущем году власти думают сократить номинальные бюджетные расходы на 5 процентов, это примерно 1,1 триллиона рублей. В целом, указывает РБК, расходы России на преодоление последствий пандемии и спровоцированного ей кризиса отстают то того, сколько на это тратят ведущие страны мира.

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В конце ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что спад экономики страны в текущем году может составить до 4,5 процента. Также он рассказал о снижении уровня жизни в стране в течение последних лет. По его словам, на этот показатель будет негативно влиять в дальнейшем ситуация с коронавирусом. Глава Счетной палаты предрек увеличение числа бедных россиян в ближайшие годы.

Более оптимистичным экономическим прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф. Он полагает, что ВВП страны потеряет 3,5-4 процента, а уже со следующего года экономика вырастет 2,5-3,5 процента и в дальнейшем ожидается стабильный рост.

По данным Всемирного банка, экономика после кризиса восстанавливается быстрее, если люди доверяют решениям властей. Еще одним фактором быстрого восстановления называют сохранение карантинных ограничений до момента прохождения пика смертности от коронавируса.