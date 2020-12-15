Названы мешающие российской экономике факторы

В Госдуме назвали несколько факторов, которые мешают восстановлению российской экономики. Их в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва» озвучил председатель комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев.

В первую очередь он упомянул пандемию коронавируса и турбулентность нефтяных цен. Одновременно политик указал на «особое положение» России, поскольку «никто не снял санкции, наложенные после событий 2014 года». «Что положительного? Мы преодолели все отрицательные прогнозы, которые давали по экономике, по числу безработных, по кризису в малом и среднем предпринимательстве, а также по бюджету», — заключил Жигарев.

В конце ноября глава Счетной палаты Алексей Кудрин спрогнозировал, что спад экономики страны в текущем году может составить до 4,5 процента. Более оптимистичным экономическим прогнозом поделился глава Сбербанка Герман Греф. Он полагает, что ВВП страны потеряет 3,5-4 процента, а уже со следующего года экономика вырастет 2,5-3,5 процента и в дальнейшем ожидается стабильный рост.