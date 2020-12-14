Росстат улучшил оценку российской экономики

Падение ВВП России в третьем квартале года составило не 3,6 процента, а 3,4 процента. Росстат улучшил оценку состояния экономики после уточнения отчетности предприятий и оценки банковского сектора от Банка России, говорится в сообщении ведомства.

Одной из причин позитивного пересмотра названо увеличение добавленной стоимости банковских услуг в сфере финансов и страхования, которое составило восемь процентов.

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Руководитель ИАЦ «Альпари» Александр Разуваев в комментарии «Ведомостям» указал, что причиной роста стал переход граждан на фондовый рынок. В связи с падением ставок по вкладам россияне начали обращать внимание на акции и облигации, тем более их активно рекламируют в интернете. По его мнению, в текущем году ВВП России потеряет не более пяти процентов.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, ВВП России в 2020 году снизится на 3,9 процента. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ожидает падения на 4,5 процента, а директор департамента денежно-кредитной политики Банка России Кирилл Тремасов не исключает, что в четвертом квартале обвал может превысить пять процентов.

Ранее исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza показало, что в апреле-июне 2020 года реальные располагаемые доходы россиян (с учетом инфляции и за вычетом обязательных платежей) оказались на 8,4 процента ниже, чем в 2019-м, а в июле-сентябре — на 4,8 процента. Хуже ситуация была только в 1999 году.