Власти назвали условие использования денег из «главной кубышки России»

Глава Минфина Антон Силуанов назвал условия для использования средств из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на заявление министра в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на «Россия 1». Его планируют показать вечером 25 октября.

Силуанов напомнил, что фонд является страховкой России от снижения цен на нефть. Деньги из ФНБ будут тратить только в случае низких цен на топливо, подчеркнул он. В Минфине ожидают, что властям не придется извлекать из «кубышки» на поддержку экономики России больше средств, чем запланировано.

По словам Силуанова, по итогам 2020 года объем средств в Фонде национального благосостояния увеличится до 12,5 триллиона рублей. Из них 8 триллионов придутся на ликвидную часть (средства на банковских счетах в Центробанке).

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин в интервью для фильма, в свою очередь, призвал российские власти увеличить поддержку бизнеса и населения в коронавирусный кризис, поскольку он оказался хуже ситуаций 1998 года и 2008-2009 годов. Кудрин отметил, что ФНБ в 2020 году даже увеличился и у властей есть финансовая возможность нарастить поддержку.