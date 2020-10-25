Греф сделал прививку от коронавируса

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и несколько топ-менеджеров банка сделали прививки от коронавируса. Об этом Греф рассказал в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус. План спасения» на канале «Россия 1».

Греф объяснил свое решение тем, что ему приходится много общаться и ездить по отделениям. «И не хотелось просто выпадать там на 2-3 недели из рабочего процесса, поэтому я и несколько ключевых менеджеров в банке сделали прививку», — сказал глава банка.

О вакцинации против COVID-19 сообщили уже несколько чиновников и топ-менеджеров госструктур. Среди них мэр Москвы Сергей Собянин, глава РФПИ Кирилл Дмитриев, вице-премьер Татьяна Голикова и глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что вакцинация от коронавируса в России будет бесплатной и доступной. По его словам, она может стартовать в последних числах ноября. Массовая поставка вакцин от COVID-19 в России начнется в ноябре-декабре. Это связано с необходимостью проконтролировать качество препарата.