Путин рассказал о тратах из главной кубышки России

Президент России Владимир Путин рассказал о планах правительства по использованию средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют «главной кубышкой России». Об этом глава государства сказал во время ежегодной пресс-конференции, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24».

«Самое простое — это как сеятель разбрасывать деньги налево и направо, не понимая, что будет завтра, если цены на энергоносители упадут. Мы этого делать не будем. Но мы будем использовать эти средства в рамках тех решений, которые были приняты ранее», — отметил Путин.

По его словам, 20 процентов ФНБ уже сейчас находятся в экономике, будучи проинвестированными в крупные инфраструктурные проекты. «Например, ЦКАД в Москве профинансирован за счет ФНБ. Осуществляются закупки подвижного состава для РЖД. Это и для транспорта хорошо, и для поддержания рабочих мест, и развития транспортного машиностроения», — сказал президент.

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В следующем году, по его словам, траты увеличатся, поскольку объем фонда достигнет семи процентов ВВП — отметки, прописанной в законе. «Но я хочу обратить ваше внимание на то, что у таких фондов есть еще одно, может быть, самое главное предназначение — обеспечить стабильность национальной валюты. И фонд это делает. Это в известной степени подушка нашей безопасности. Напомню, что в условиях острого международного кризиса в 2008 году мы выполнили практически все свои социальные обязательства, расходуя, несмотря на резкое падение доходов федерального бюджета, средства из накопленных резервов», — сказал Путин.

При этом инфляция в России находится на низком уровне и в ближайшем будущем будет удовлетворять интересам экономики. «Мы не боимся инфляции, мы считаем, что нам нужно ее таргетировать и уменьшать, потому что рост инфляции означает сокращение реальных доходов граждан. У нас и так здесь есть вопросы, требующие дополнительного внимания, мягко говоря. Инфляционные ожидания подрывают инвестиционные процессы, вот в чем дело. Но в этом смысле у нас хорошие показатели. Россия, безусловно, является одним из лидеров среди формирующихся рынков по поводу состояния финансовой и бюджетной системы. У нас в этом году [будет] 3,25 процента инфляция. Это очень хороший для нас показатель. В начале следующего года мы вполне можем увидеть и три процента», — отметил президент.

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