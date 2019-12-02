Главную заначку России предложили тратить на иностранцев

Вложение средство Фонда национального благосостояния (ФНБ) в зарубежные активы принесет большую доходность, нежели инвестирование в российскую экономику, говорится в исследовании Центра развития Высшей школы экономики, выдержки из которого приводит принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По подсчетам авторов, вложение 300 миллиардов рублей из ФНБ во внутрироссийские проекты приведет к дополнительному росту ВВП на 0,19 процентных пункта в год. Если инвестировать еще столько же средств из частных источников, рост экономики составит 0,38 процентных пункта. Вложения на общую сумму в триллион рублей разгонит экономику дополнительно на 0,62 процентных пункта.

Материалы по теме Капитал-шоу Мир стоит на пороге нового кризиса. Кто виноват?

Вместе с тем, инвестиции в зарубежные проекты могут дать больший эффект. Так, рост экономики при вложении триллиона рублей составит 1,1 процентных пункта. Авторы поясняют, что приоритетными направлениями в таком случае должны стать кредитование потребителей российских товаров, строительство производств за рубежом. Также часть резервов можно потратить на создание гарантийного фонда для иностранных инвесторов в российскую экономику.

ФНБ формируется за счет нефтегазовых сверхдоходов бюджета, которыми считаются поступающие в казну экспортные пошлины и налог на добычу полезных ископаемых при мировой цене на нефть выше 40 долларов за баррель. По состоянию на 1 ноября, объем ФНБ составлял 7,95 триллиона рублей. По закону, при превышении фондом эквивалента семи процентов ВВП его средства можно направлять на инвестиции. Это условие будет соблюдено в следующем году, после чего инвестировать можно будет до 1,7 триллиона рублей (в 2021 году — 3,7 триллиона).

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил ключевые правила инвестирования средств ФНБ: доходность не ниже ставки облигаций федерального займа и максимальная доля в финансировании каждого проекта на уровне 20 процентов от общей суммы.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!