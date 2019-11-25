Главной российской кубышке нашли применение

Премьер-министр Дмитрий Медведев одобрил правила инвестирования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ), пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

По данным издания, новые правила инвестирования денег ФНБ содержат два ключевых параметра: доходность от вложений не ниже ставки облигаций федерального займа и максимальная доля в финансировании проекта — на уровне 20 процентов от общей суммы.

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Отмечается, что впоследствии в правила могут вноситься изменения. Пока определена только сумма, которую можно будет потратить на вложения во внутренние проекты — она составит триллион рублей.

Опрошенные изданием экономисты отметили, что претендовать на средства фонда смогут только самые крупные и рентабельные проекты, которые и без того не имели бы проблем с финансированием.

По закону, инвестировать средства ФНБ можно после того, как его объем превысит семь процентов ВВП. По расчетам Минфина, это случится в 2020 году.

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