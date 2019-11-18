Появились правила использования средств российской «кубышки»

Министерство финансов России разрабатывает правила отбора проектов, которые будут финансироваться за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на представителя Минфина.

По его словам, при отборе будет недопустимым принятие индивидуальных решений. Также необходимо, чтобы проекты обеспечивали «прозрачность процесса» и способствовали снижению зависимости России от нефти. В ведомстве сообщили, что поначалу предпочтение будет отдаваться проектам высокой ликвидности (тем, из которых можно быстро выйти), поскольку деньги из ФНБ могут понадобиться для выполнения бюджетных обязательств. Однако со временем предпочтение при отборе проектов будет смещаться в сторону более доходных.

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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что инвестирование средств ФНБ в российские проекты может повысить волатильность рубля и отразиться на инфляции. Он отметил, что в настоящее время для инвестирования средств выбираются очень надежные иностранные активы, подтвержденные рейтингами и оценками. Российским эквивалентом таких активов могут быть голубые фишки (акции крупных, ликвидных и надежных компаний со стабильными показателями доходности), однако «это не всегда интересует правительство». Чтобы избежать негативного влияния на рубль, глава Счетной палаты предложил увеличить цену отсечения, заложенную в бюджетном правиле, с 40 до 45 долларов за баррель.

«Можно поднять уровень примерно на пять долларов для вложения в государственную инфраструктуру федерального и регионального уровня», — сказал он. Также следует рассматривать вложения в человеческий капитал, прежде всего в образование и здравоохранение.

Фонд национального благосостояния — российский суверенный фонд, в который поступают сверхдоходы от продажи нефти по цене выше 42,4 доллара за баррель. Средства можно будет инвестировать во внутренние возвратные проекты после того, как ликвидная часть фонда достигнет уровня семи процентов ВВП. Как ожидается, это произойдет уже в 2020 году.

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