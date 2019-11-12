Найден новый способ потратить миллиарды российских резервов

Средства из Фонда национального благосостояния (ФНБ) в размере 40 миллиардов рублей предлагается направить на закупку локомотивов и вагонов для РЖД. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину издание РБК со ссылкой на просьбу, которую министр транспорта России Евгений Дитрих адресовал премьер-министру Дмитрию Медведеву.

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Дитрих напомнил, что РЖД в 2020-2022 годах собирается потратить 488 миллиардов рублей на закупку более 1,8 тысячи локомотивов. Осуществить это планируется за счет заемных средств и денег компании. Деньги из федерального бюджета при этом практически не привлекаются. Министр предложил поддержать проект средствами ФНБ.

Он напомнил, что возможность поддержки закупки подвижного состава для РЖД из средств фонда была достигнута еще в 2014 году. Однако затем Минфин в рамках поддержки капитальной базы системообразующих банков разместил на субординированном депозите в ВТБ 100 миллиардов рублей сроком на 30 лет. По условиям, досрочный возврат возможен не ранее чем через пять лет после привлечения. 60 миллиардов уже разместили в облигациях РЖД, а в октябре стало известно, что госкомпания попросила выделить ей остаток суммы на закупку локомотивов.

Другим претендентом на 40 миллиардов рублей из ФНБ является «Почта России». Организация ранее попросила разрешить ей использовать средства на свое инфраструктурное развитие.

Средства ФНБ станут доступны для инвестирования в 2020 году после того, как размер ликвидных активов фонда составит семь процентов ВВП. Инвестиции из Фонда национального благосостояния предусматривают возвратность, в отличие от финансирования из федерального бюджета.

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