В России откажутся от плацкартов

«Федеральная пассажирская компания» (ФПК, дочерняя компания РЖД) планирует отказаться от термина «плацкарт». Об этом агентству РИА Новости сообщил гендиректор предприятия Петр Иванов.

Он уточнил, что ФПК планирует перевести вагоны на систему классов. По его словам, уже с января 2020 года пассажирам будут доступны поездки «бюджет», «эконом», «комфорт» и «бизнес».

Иванов пояснил, что сразу отказаться от терминов «купе» и «плацкарт» невозможно, поскольку они прописаны в большом количестве нормативных документов.

23 октября появились первые фотографии новых плацкартных вагонов с душем.

В мае заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов заявил о том, что в России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками, микроволновками, розетками и душевыми кабинами. Лошманов обещал, что первые вагоны купе будут переданы РЖД в сентябре, плацкарты — в октябре, а штабные вагоны — в ноябре.

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