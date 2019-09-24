Плацкарт стал популярнее у россиян

Россияне начали больше ездить в плацкартных вагонах. Об этом свидетельствуют результаты исследования интернет-сервиса для путешественников Biletix, поступившие в распоряжение «Ленты.ру» во вторник, 24 сентября.

Согласно данным аналитиков, в период с января по сентябрь 2019 года доля продаж железнодорожных билетов в плацкарт впервые за три года превысила отметку в 50 процентов от всех бронирований и выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года с 41 до 54 процентов.

Место в плацкартном вагоне за год подорожало на 0,7 процента (с 2393 до 2412 рублей).

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Также отмечается, что доля продаж билетов в вагоны купе снизилась с 35 до 27 процентов, в СВ — с трех до двух процентов. Упала популярность и вагонов с сидячими местами: спрос на них снизился с 21 до 18 процентов.

В мае заместитель генерального директора по развитию пассажирского транспорта «Трансмашхолдинга» Александр Лошманов заявил, что в России появятся новые плацкартные вагоны с холодильниками и микроволновками. Помимо сервисных зон, вагоны будут оснащены розетками и душевыми кабинами. В августе сообщалось, что РЖД получат первые плацкартные вагоны модернизированного типа осенью 2019 года.

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