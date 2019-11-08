Электроснабжение БАМа и Транссиба потребует дополнительных мощностей

Электроснабжение железных дорог Восточного полигона — Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей — потребует дополнительных мощностей. Об этом сообщил замдиректора департамента развития электроэнергетики Минэнерго Вячеслав Скулкин. Его слова приведены на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«В целом это порядка 4 ГВт мощности потребуется дополнительно в Сибири и на Дальнем Востоке для снабжения тяги поездов. Не исключаем потребности в строительстве объектов генерации, скорее всего, в Дальневосточном федеральном округе», — уточнил он.

Транссиб соединяет Москву и Владивосток, протяженность железной дороги превышает девять тысяч километров. Проект по развитию предполагает увеличение к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивается в 562 миллиарда рублей.

Развитие магистралей предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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