О маршруте Транссибирской магистрали сделали раскраску

На Урале создали детские раскраски с дополненной реальностью о маршруте Транссибирской магистрали. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Для этого разработано мобильное приложение, при помощи которого можно увидеть 3D модели поездов, которые в разное время ездили по железной дороге. Раскраски рассчитаны на детей в возрасте от пяти до семи лет. Проект создания цикла раскрасок «Россия — Любимая наша страна» для детей дошкольного и детей младшего школьного возраста об истории, географии и культуры России был запущен в мае 2019-го.

Транссиб соединяет Москву и Владивосток, протяженность железной дороги превышает девять тысяч километров. РЖД решили развивать БАМ и Транссиб в 2012 году. Проект предполагает увеличение к 2020 году пропускной способности магистралей в направлении портов и пограничных переходов Дальнего Востока. Стоимость проекта оценивается в 562 миллиарда рублей.

Развитие магистралей предусмотрено национальным проектом «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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