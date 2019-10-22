Под Омском возобновят строительство гидроузла после простоя

Омский филиал Главгосэкспертизы выдал положительное заключение на завершение первого этапа строительства красногорского гидроузла, возведение которого было заморожено в 2014 году. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

Первый этап строительства нужно завершить, чтобы не допустить разрушения уже возведенных сооружений. «Данным этапом строительства не предусматривается наполнение водохранилища», — уточнили в организации. Губернатор региона Александр Бурков ранее говорил, что на запуск гидроузла в эксплуатацию необходимо не менее пяти миллиардов рублей.

В России реализовывается национальный проект «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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