Названы выгодные для Африки российские транспортные проекты

Основой для наращивания сотрудничества между Россией и странами Африки может стать комплексный подход, основанный на полном жизненном цикле проектов, новейшие технологии цифровизации транспортных услуг и другие преимущества российского транспортного комплекса. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте портала «Будущее России. Национальные проекты».

«Речь идет о железнодорожном транспорте, внедрении цифровизации на транспорте, строительстве дорожной и портовой инфраструктуры, а также об услугах в области транспортного образования», — пояснили в российском Минтрансе. Также в ведомстве заверили, что В части железнодорожного транспорта российская сторона стремится реализовать весь комплекс услуг и технологий — от начальной стадии проектирования и проработки проекта до его последующей реализации «под ключ».

В России реализовывается национальный проект «Комплексный план модернизации и развития инфраструктуры», он рассчитан до 2024 года.

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