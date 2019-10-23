Новый мегапроект обойдется России в триллионы рублей

Общая стоимость проекта высокоскоростной магистрали (ВСМ) между Санкт-Петербургом и Нижним Новгородом через Москву составит порядка 2,3 триллиона рублей. Такую оценку дали в РЖД, сообщает газета «Коммерсантъ». Издание отмечает, что 600 миллиардов может быть выделено в качестве гранта.

ВСМ предложили включить в федеральный проект «Высокоскоростное железнодорожное сообщение», соответствующие документы отправлены в аппарат вице-премьера Максима Акимова и профильные ведомства.

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В начале октября «Коммерсантъ» писал, что стоимость дороги, которая должна быть построена к 2026 году, не окупится за счет билетов. Если выручка будет поступать только от продажи билетов, срок окупаемости трассы при капитальных затратах в 1,5 триллиона рублей составит около 50 лет.

Строительство трассы было одобрено президентом Владимиром Путиным в апреле. 1 октября глава РЖД Олег Белозеров выразил уверенность в том, что проект будет реализован в срок. РЖД рассматривают вариант совмещения ВСМ Москва — Санкт-Петербург и участка Москва — Нижний Новгород, включенного в комплексный план развития инфраструктуры.

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