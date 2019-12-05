Раскрыты подробности трат главной кубышки России

На финансирование инвестиционных проектов в течение ближайших нескольких лет будет направлен триллион рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев во время разговора с представителями телеканалов, трансляцию которого ведет YouTube-канал «России 24».

«Мы приняли решение: по всей вероятности, в ближайшие несколько лет мы направим из ФНБ сумму приблизительно — здесь пока я говорю осторожно — равную одному триллиону рублей», — отметил Медведев.

По его словам, эти средства будут использоваться для инвестиционных проектов, которые должны поспособствовать развитию экономики.

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При этом глава правительства подтвердил разработанные ранее критерии использования средств ФНБ: на 20 процентов государственного финансирования должно приходиться 80 процентов частных инвестиций.

Ранее эти правила были разработаны правительством и одобрены Медведевым. По закону, инвестировать средства ФНБ можно после того, как его объем достигнет семи процентов ВВП. Согласно прогнозам, это произойдет в 2020 году.

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