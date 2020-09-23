Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».

Глава государства отметил, что углеводороды все еще остаются основным источником поступлений в бюджет. Однако в 2021 году доля доходов бюджета впервые в современной истории России упадет до трети, а доля ненефтегазовых доходов бюджета возрастет до 70 процентов. Для сравнения, в 2011 году они составляли половину доходов бюджета.

Спрос на нефть и газ в 2020 году резко обвалились на фоне пандемии коронавируса и развала первой сделки ОПЕК+. Из-за карантина и остановки предприятий по всему миру потребление топлива упало, что привело к избытку предложения на рынке и падению цен на сырье. Краткосрочно котировки даже уходили в отрицательные значения.

За полгода нефти так и не удалось отыграть падение, несмотря на ослабление ограничений по всему миру. Так, если в январе стоимость барреля Brent была выше 63 долларов, то в сентябре ноябрьские фьючерсы торгуются чуть выше 40 долларов, свидетельствуют данные Лондонской биржи ICE.