Президент Владимир Путин пообещал рост пенсий в 2021 году на 6,3 процента. Соответствующее заявление глава государства сделал на встрече с членами Совета Федерации, трансляцию которой ведет YouTube-канал «России 24».
«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3 процента», — сказал Путин, добавив, что это более чем в полтора раза превышает уровень прогнозируемой инфляции.
При этом индексация коснется только выплат, которые получают неработающие пенсионеры. Пенсии работающих пенсионеров не повышаются автоматически на величину инфляции с 2016 года.
23 сентября профильный комитет Госдумы не поддержал внесенные депутатами от ЛДПР, «Справедливой России», а также сенатором Василием Иконниковым законопроекты о возврате индексации пенсий работающих пенсионеров.