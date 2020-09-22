Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич оценил размер своей пенсии. Об этом сообщает издание «ВЗГЛЯД».

Музыкант отметил, что со всеми дополнительными выплатами получает «тысяч двадцать шесть». Свою пенсию он назвал «достаточно большой» и пояснил, что является не только народным артистом Российской Федерации, но и ветераном труда.

«В моем окружении нет неработающих пенсионеров. Я нахожусь в кругу, в котором все занимаются своей работой, потому что это их призвание, а не потому, что им жрать нечего», — сказал 66-летний Макаревич. Он добавил, что друзья, которые являются его ровесниками, не уходят на пенсию, так как это кажется им неинтересным.

В прошлом году музыкант признался, что у него есть миллион рублей. «У меня запросы какие-то очень прагматичные. Мне не нужен золотой автомобиль, собственный самолет и яхты», — сказал Макаревич. Также артист заявил, что «Машина времени» — далеко не самая высокооплачиваемая группа, и сравнил гонорары своего коллектива с заработком группы «Ленинград».