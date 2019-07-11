Макаревич признал себя миллионером

Фронтмен группы «Машина времени» Андрей Макаревич признался, что у него есть миллион рублей. Об этом артист рассказал в интервью журналистке Ксении Собчак, запись разговора опубликована на ее YouTube-канале.

«Ты хочешь сказать, что ты не миллионер?» — спросила музыканта Собчак. «Миллионер — это тот, у кого есть миллион? Ну, наверное. Миллион, наверное, есть» — ответил Макаревич. Также артист заявил, что «Машина времени» далеко не самая высокооплачиваемая группа, и сравнил гонорары своего коллектива с заработком группировки «Ленинград».

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Тем не менее исполнитель признал, что ему достаточно тех денег, которые он получает. «У меня запросы какие-то очень прагматичные. Мне не нужен золотой автомобиль, собственный самолет и яхты», — сказал музыкант. «Я не жалуюсь, исправно плачу налоги», — заключил Макаревич, однако отметил, что не знает точную сумму своего годового дохода.

Ранее, в июне, участники группы «Машина времени» Валерий Ефремов и Александр Кутиков рассказали о том, как относятся к политическим высказываниям солиста коллектива.

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